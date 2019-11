Facebook

Wie das 48-Tonnen-Gefährt geborgen werden kann, muss erst geprüft werden © Georg Bachhiesl

Mittwochnachmittag kam ein 43-jähriger Kraftfahrer aus dem Bezirk Völkermarkt auf einer Schotterstraße in Lamm in einer Rechtskurve vermutlich zu weit an den rechten Fahrbahnrand. Dabei gab der Untergrund nach und der 48 Tonnen schwere Lkw-Kran stürzte rücklings rund 30 Meter über eine Böschung in einen Wald. Der Fahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.