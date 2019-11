40 Euro kostet ein Parkplatz pro Monat. 17 Stellflächen am Rindermarkt stehen ab Jänner zur Vermietung.

Der Parkplatz am Rindermarkt wurde asphaltiert, ab Jänner werden die Stellflächen für Dauerparker vermietet © Bettina Friedl

Noch kann der neuasphaltierte Parkplatz am Rindermarkt in Wolfsberg kostenlos von Dauerparkern benutzt werden, ab Jänner werden die 17 Stellflächen vermietet. Die Gemeinde verlangt 40 Euro brutto pro Parkplatz, pro Person kann eine Stellfläche als fixer Dauerparkplatz gemietet werden (untervermieten ist nicht erlaubt). „Wir sind zwar nicht Eigentümer dieses Parkplatzes, sondern die Kirche, aber nachdem wir viel Geld in die Asphaltierung gesteckt haben, wollen wir durch die Vermietung einen Teil davon retour bekommen“, sagt Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (SPÖ). Nach 13 Jahren steht der Parkplatz dann wieder der Kirche zur Verfügung.