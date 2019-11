Nächste Regen- und Schneefront Erneut rote Wetterwarnung für Teile von Kärnten und Osttirol

Noch immer sind in Kärnten und Osttirol zahlreiche Straßen gesperrt. Tausende Haushalte sind ohne Strom. Bereits in der Nacht auf Sonntag ist wieder mit viel Niederschlag zu rechnen. Hochwasserwarnung unter anderem für Lavamünd.

Räumfahrzeuge sind im Dauereinsatz © (c) Hans Guggenberger

Schnee, Regen, Sturm. Das Wetter hat Kärnten und Osttirol seit einigen Tagen fest im Griff. Am Freitagabend spitzte sich die Situation zu. Der Spittaler Bezirkshauptmann Klaus Brandner ordnete an, die Bundesstraßen von Obervellach nach Heiligenblut und nach Mallnitz zu sperren. „Es gibt keine Umleitungen“, so die Polizei. „Für die Einsatzkräfte besteht Lebensgefahr“, warnte Brandner. Die Lienzer Bezirkshauptfrau Olga Reisner verfügte ebenfalls Straßensperren. Konkret geht es um die B 100 Drautalstraße zwischen Arnbach-Grenze und Leisach sowie die Felbertauernstraße von Matrei nach Mittersill.