Hitzig verlief die Gemeinderatssitzung am Donnerstag im Rathaus © Bettina Friedl

Nach dem Rückzug von Stadtwerke-Chef Dieter Rabensteiner am Donnerstag bestellte der Gemeinderat am selben Tag einen neuen Geschäftsführer: Harald Wenzl (50), Prokurist bei den Judenburger Stadtwerken, übernimmt die Geschäftsführung interimistisch bis 30. Juni 2020. Er hatte am Freitag seinen ersten Arbeitstag in Wolfsberg.