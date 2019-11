Facebook

Die Tafel für Menschen, die weniger haben, ist angerichtet: Die Lebensmittel werden in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes verteilt © Daniela Grössing

"Heute ist es gar nicht so viel." Lisbeth Hartl und ihre Tochter Eva Otti aus Jakling heben eine Kiste nach der anderen in ein Rotkreuz-Auto. Die Kisten sind bis oben hin gefüllt – mit Lebensmitteln. Reife Bananen, Joghurt in allen Geschmacksrichtungen, Käse, kiloweise Brot und Gebäck.

Es ist Samstag knapp vor 18 Uhr. Die Supermärkte im Lavanttal schließen und bleiben bis Montagfrüh zu. Die Lebensmittel in den Kisten wollte niemand kaufen. Normalerweise würden sie jetzt im Müll landen – so wird es in vielen Supermärkten gehandhabt. 10.300 Tonnen Lebensmittel werden jährlich von Supermärkten in Österreich weggeschmissen. Lisbeth Hartl (links) und Eva Otti sind zwei der 60 ehrenamtlichen Helfer der „Team Österreich“- Tafel in Wolfsberg Foto © Daniela Grössing