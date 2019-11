Die „Matinee“ am Sonntag um 9.05 Uhr in ORF 2 begibt sich auf eine Reise durch das Lavanttal und zeigt die Vielfalt, die die Region zu bieten hat.

"Matinee" in ORF2

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© ORF

Die „Matinee“ am Sonntag um 9.05 in ORF 2 begibt sich auf eine Reise durch das Lavanttal und zeigt die Vielfalt, die die Region zu bieten hat. Die Dokumentation "Das Lavanttal – Paradies Kärntens" kann auch via Live-Stream unter tvthek.orf.at mitverfolgt werden und ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos abrufbar.