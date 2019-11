Die 34-jährige Wolfsbergerin kam am Freitag auf einer Gemeindestraße von der Fahrbahn ab. Sie wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.

Nach der Erstversorgung wurde die Frau ins LKH Wolfsberg eingeliefert (Sujetbild) © KLZ/Kanizaj

Auf einer Gemeindestraße in Wolfsberg kam am Freitag eine 34-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Wolfsberg mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte über eine steile Böschung auf eine Wiese. Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Sie erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.