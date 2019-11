Verankerte Laternen, Blumenvasen sowie anderer Grabschmuck wurden in der Nacht auf Freitag auf dem Friedhof in St. Stefan im Lavanttal zerstört. Polizei sucht Zeugen.

Fest verankerte Laternen und Blumenvasen wurden heruntergerissen (Sujetbild) © APA/HERBERT NEUBAUER

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Freitag auf dem Friedhof in St. Stefan in der Gemeinde Wolfsberg, zehn bis 15 Grabstätten. Sie rissen fest verankerte Laternen und Blumenvasen herunter und zerstörten auch anderen Grabschmuck.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Schaden mehrere Tausend Euro betragen. Zeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Wolfsberg unter der Telefonnummer 059133-2160 in Verbindung zu setzen.