Überschwemmungsgefahr wird bei Drau, Gail, Gurk und Vellach als "Mittel" eingestuft. Im Gailtal, im oberen Drautal und in den Hohen Tauern soll in den kommenden Tagen 100 bis 150 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter hinzukommen.

In Lavamünd wird ein Spitzenabfluss von rund 1600 Kubikmeter pro Sekunde erwartet. © Georg Bachhiesl

Der Hydrographische Dienst Kärnten hat am Donnerstag eine Hochwasserwarnung für das Wochenende veröffentlicht. Laut Wetterprognosen dürften zwei Niederschlagsfronten von Süden her durchziehen und die Schneefallgrenze auf 1500 bis 1800 Meter steigen. Die Pegel an der unteren Drau, Gurk, Glan und Vellach dürften durch die Regenmengen in den Bereich des fünf- bis zehnjährlichen Hochwassers steigen. An Bächen können lokal kleinräumig Überflutungen auftreten. Es können auch Probleme mit hohen Grundwasserständen und Hangrutschungen auftreten.