Martin Haider ist seit 20 Jahren Stadionsprecher in der Wolfsberger Lavanttal-Arena © Markus Traussnig

Genau vor 20 Jahren, am 14. November 1999, beim Spiel gegen Rapid Lienz, fragte Martin Haider erstmals: „Wo sind die Fans des WAC?“ Der 45-jährige Wolfsberger ist Stadionsprecher in der Lavanttal-Arena. „Ehrenamtlich“, wie er stolz betont. „Ich hab’ noch nie etwas dafür bekommen. Will ich auch gar nicht. Ich mach’ es, weil es mir Spaß bereitet.“