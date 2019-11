Kleine Zeitung +

Kleine historische Stadt Liebeserklärung an die schöne Stadt Wolfsberg

Für seinen schönen Altstadtkern, die Einbettung in den Naturraum und die historische Bausubstanz wurde Wolfsberg in den Reigen der „Kleinen historischen Städte in Österreich“ aufgenommen – als einzige Stadt Kärntens.