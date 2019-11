Facebook

Schneearme Winter waren ein Mitgrund für das Aus der Lifte. Diese werden noch im November abgebaut © Gebeneter

Rund ein halbes Jahrhundert standen die Skilifte auf der Weißbergeralm in der Gemeinde Klein St. Paul den Wintersportlern zur Verfügung. Diese reisten aus dem ganzen Bezirk und darüber hinaus in das auf 1800 Meter Seehöhe gelegene Skigebiet. In der kommenden Skisaison werden sie nicht mehr in Betrieb gehen.