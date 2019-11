Alles Theater!Theatergruppe Schiefling lädt zur turbulenten Verwechslungskomödie

Die Theatergruppe Schiefling feiert mit ihrem Stück "Alles Bauerntheater" am Samstag Premiere. Sie startet damit einen Großangriff auf die Lachmuskeln.

Die Theatergruppe Schiefling startet Angriff auf Lachmuskeln © Hollauf

Die Theatergruppe Schiefling startet im Rahmen der diesjährigen Bad St. Leonharder Kulturwochen auf der Bühne des Kulturheimes wieder einen Großangriff auf die Lachmuskeln. „Wir haben im Stück auch diesmal örtliche Bezüge und Gegebenheiten miteingebunden, bei denen der Humor nicht zu kurz kommt“, sagt Obmann Norbert Riedl über den heiteren Schwank in drei Akten, in dem er in die Rolle des Bauern Gustav Stadler schlüpft.