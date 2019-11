Eine 27-jährige Frau aus Lavamünd kam am Dienstagmorgen aufgrund eines Rehs mit einem Schulbus von der Straße ab. Die Kinder hatte sie bereits in der Schule abgesetzt.

© KK/FF Maria Rojach

Glück im Unglück: Eine 27-jährige Frau aus Lavamünd fuhr am Dienstagmorgen um 7.45 Uhr einen unbesetzten Schulbus auf der Ettendorfer Landesstraße in Richtung Maria Rojach. In Untereberndorf kam sie nach einem Bremsmanöver ins Schleudern, rechts von der Fahrbahn ab, und überschlug sich mehrmals im Straßengraben. Laut eigener Aussage musste sie einem querenden Reh ausweichen.