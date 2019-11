Alles Fasching!Die Narren haben im Tal wieder das Sagen

Talauf, talab wurde am Montag der Fasching geweckt: mit Böllerschüssen, Krapfen, vielen Lachsalven und Kindern, die das Faschingswecken musikalisch begleiteten.

Faschingswecken in Frantschach-St. Gertraud © Privat

Traditionell am 11. November um exakt 11.11 Uhr eröffnete die Brauchtumsgruppe FaBuLe mit dem Einzug in den Schulhof des Bildungszentrums Frantschach-St. Gertraud die fünfte Jahreszeit. Nach dem Verlesen der Proklamation durch Ernst Vallant alias Kaiser Ernst Ludwig II. wurde der Gemeindeschlüssel an Narrenobmann Rudi Rabensteiner übergeben.