Alois Klade wird am 14. November verabschiedet © OFC Pictures/stock.adobe.com

Der Wolfsberger Alois Klade ist am 7. November im 83. Lebensjahr verstorben. Die Freiwillige Feuerwehr Wolfsberg verliert mit ihm "einen verlässlichen und kameradschaftlichen Menschen". Er trat am 1. März 1964 in die Freiwillige Feuerwehr Wolfsberg ein. Im Laufe seiner 55-jährigen Dienstzeit absolvierte er einige Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule und nahm überdies an den Leistungsbewerben der Stufen I, II und III teil.