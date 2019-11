Eine Landbriefkastenanlage an einer Straßengabelung in St. Stefan im Lavanttal war Samstagabend Ziel von Rowdys. Sie haben in einen Briefeinwurfschlitz einen Feuerwerksböller gesteckt und gezündet.

© Bachhiesl

Am Samstag warfen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 21.45 Uhr einen pyrotechnischen Gegenstand – vermutlich Böller – in einen auf einem Zufahrtsweg zu einem Anwesen in St. Stefan aufgestellten Standbriefkasten, wodurch dieser total zerstört wurde. Durch die Wucht der Detonation lagen Teile in einem Umkreis von rund 15 Metern verstreut. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.