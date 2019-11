Facebook

Die Einbrecher (Symbolfoto) durchsuchten das Haus © APA/HELMUT FOHRINGER

Bisher unbekannte Täter brachen am Samstag in ein Einfamilienhaus eines 48-jährigen Mannes in Wolfsberg ein. Sie durchwühlten und durchsuchten sämtliche Räume. In weiterer Folge versuchten die Täter durch Aufzwängen eines Fensters in ein benachbartes Wohnhaus eines 66-jährigen Mannes einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Ob im Hause des 48-Jährigen etwas gestohlen wurde derzeit nicht bekannt, da sich die Hausbewohner im Ausland befinden.