Am Freitag kurz nach 18.30 Uhr wurde in der Landeswarn- und Alarmzentrale Alarm gegeben. In einer Produktionshalle der Firma Schwing gab es einen Schwelbrand. Er wurde von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht.

Brandeinsatz in Firma im Lavanttal © Bachhiesl

Im Lavanttal heulten am Freitagabend die Sirenen. In einer Produktionshalle der Firma Schwing in St. Stefan war laut Landeswarn- und Alarmzentrale (LAWZ) ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach 18.30 Uhr wurde in der Alarm gegeben. Zuerst war auch die Rede davon gewesen, dass Menschen in der Halle eingeschlossen waren. Das hat sich dann jedoch sich jedoch nicht bestätigt.