Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Stufen beziehungsweise Plateaus am Hohen Platz erhalten nun noch eine LED-Beleuchtung © Bettina Friedl

Der um 1,27 Millionen Euro generalsanierte Hohe Platz in Wolfsberg wurde erst vor zwei Monaten eröffnet. Doch schon jetzt standen Sanierungsarbeiten an. „Nach der Abnahme der Baustelle stellte sich heraus, dass Mängel aufgetreten sind. Ein paar Platten waren angebrochen“, sagt Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (SPÖ). „Die fehlerhaften Platten wurden inzwischen ausgetauscht, was gar nicht einfach war, immerhin wiegt eine Platte 240 Kilo“, fährt Schlagholz fort.