Rudolf Kremser (Vierter von links) wurde in Klagenfurt für seine Verdienste im Sport geehrt © Land

Der Ehrenobmann des Alpenvereins Wolfsberg, Rudolf Kremser, wurde vor Kurzem im Konzerthaus in Klagenfurt für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit geehrt. Er war 23 Jahre lang Obmann des Alpenvereins Wolfsberg. Das Land Kärnten will mit diesen Ehrungen herausragenden ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Vereinen danken.