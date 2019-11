Am Donnerstag auf der Fahrt zu einer Schule merkte die Lenkerin des Kleinbusses, dass mit ihrem Fahrzeug etwas nicht stimmt. Alle fünf Radmuttern des linken Vorderrades waren gelockert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alle Wagenmuttern des Vorderrades waren gelockert (Sujetbild) © Fotolia/Bjrn Wylezich

Seit drei Jahren ist die Lavanttalerin mit dem Schülerbus unterwegs. Doch so etwas hat sie noch nicht erlebt. Der Schock sitzt auch zwei Tage danach noch tief. Wie jeden Tag war sie auch am Donnerstag mit ihrem Schülerbus im Bezirk Wolfsberg unterwegs. Sie holte die Kinder in der Früh ab und brachte sie zur Schule. Die Zeit bis zum Abholen der Kinder zu Mittag verbrachte die Lenkerin im oder neben dem Auto. Die Frau ist bei einem Unternehmen beschäftigt.