Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehrleute transportierten den Mann aus dem Gelände und übergaben ihn der Rettung (Sujetbild) © KLZ/Kanizaj

Ein 74-jähriger Wanderer geriet Donnerstagnachmittag in Vordertheißenegg im Lavanttal in eine Notlage. Er war zusammen mit zwei Freunden auf einem unmarkierten Wanderweg von Theißenegg in Richtung St. Gertraud unterwegs. Gegen 17 Uhr kam er in dem steilen Gelände selbstverschuldet zu Sturz. Seine Kameraden kamen ihm zu Hilfe. Er konnte aber trotz deren Hilfe nicht aufstehen. Die beiden Männer verständigten daraufhin die Einsatzkräfte.