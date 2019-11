Facebook

Haben sich getraut: Claudia Stocker und Marco Radl aus St. Andrä im Lavanttal © Privat

In den Hafen der Ehe eingelaufen sind am 19. Oktober Claudia Stocker (27) und Marco Radl (27) aus St. Andrä. Die standesamtliche Trauung fand in St. Andrä statt, die kirchliche Trauung erfolgte in St. Stefan. Kennengelernt haben sich die Büroangestellte und der Landesbedienstete vor zwölf Jahren beim Maturaball der Handelsakademie (HAK) Wolfsberg.