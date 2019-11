In der Eventhalle in Kleinedling ist mit Freitag die Eiszeit angebrochen. Die erste Eisdisco findet am 27. Dezember statt. Die Eintrittspreise bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Eventhalle in Kleinedling kann man nun wieder auf den Kufen flitzen © Privat

Am Freitag startet in der Eventhalle in Kleinedling die neue Eislaufsaison. Die Öffnungszeiten für den Publikumslauf sind: Mo bis Do 13 bis 16.30 Uhr, Fr 13 bis 17.30 Uhr, Sa 9.45 bis 15.30 Uhr und So 14.30 bis 17.30 Uhr.