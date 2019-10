Facebook

Iris Simma verlässt die Hütte auch mit Wehmut © GEBENETER

Über drei Jahrzehnte bewirtschaftete Familie Felfernig-Simma die Weißbergerhütte auf der Saualm in der Gemeinde Klein St. Paul. Am 31. Dezember dieses Jahres beendet die Wirtsfamilie einvernehmlich ihr Pachtverhältnis mit der Agrargemeinschaft Weißbergeralm.

Es war im Jahre 1986, als der Vater der heutigen Wirtin Iris Simma, Horst Felfernig, als Hüttenpächter die Almhütte auf 1650 Meter Seehöhe übernahm. Anlässlich seiner Pensionierung Mitte der Neunzigerjahre trat dann Tochter Iris in die Fußstapfen ihres Vaters. Und es sind nicht nur die weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Backhendl, warum die Almwanderer gerne in der Hütte einkehren.