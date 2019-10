Meteorologen ziehen Zwischenbilanz über das Oktoberwetter. In Kärnten wurde mit 26,5 Grad ein neuer Temperaturrekord eingestellt. Zudem gab es mehr Sonne und weniger Niederschlag als normalerweise im Oktober.

Der Goldene Oktober machte seinem Namen alle Ehre © Markus Traussnig

Der morgen endende Oktober geht als einer der wärmsten in die Messgeschichte ein. In der vorläufigen Monatsbilanz liegen die Temperaturen laut Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik (Zamng) um 1,7 Grad über dem vieljährigen Mittel. "Auf den Bergen war dieser Oktober sogar um 2,4 Grad wärmer als das Mittel", erklärt Meteorologe Alexander Orlik. Auch im letzten Oktoberdrittel wurden noch Sommertag (mit einem Höchstwert von mindestens 25 Grad) gemessen. In Kärnten wurde der Temperaturrekord aus dem Jahr 1970 eingestellt.