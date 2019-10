Facebook

Das Projekt „Blühendes Lavanttal“ läuft über zweieinhalb Jahre © Privat

Die kostenlose Ausgabe von Streuobstbäumen, um das Lavanttal zum Blühen zu bringen, ein neues Floß für die Drauflößerei oder eine gemeinsame Geschichte von HAK-Schülern, die sie nun in Form eines Buches in Händen halten dürfen: Das sind nur einige Projekte, die mithilfe von EU-Förderungen durch die LAG Regionalkooperation Unterkärnten im Lavanttal umgesetzt werden konnten. In der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 wurden insgesamt 70 Projekte beschlossen, darunter vor Kurzem auch sechs neue Projekte für das Lavanttal. Diese werden nun zur Genehmigung beim Land eingereicht.