Katharina Zarfl von der HAK Wolfsberg ist Kärntens beste digi.check-Schülerin © HAK Wolfsberg

Gegen Ende des vorigen Schuljahres nahmen knapp 3000 Schüler von 80 Handelsakademien (HAK) in ganz Österreich am bundesweiten Wettbewerb der digitalen Kompetenzen an den kaufmännischen Schulen teil. Getestet wurden die vierten Jahrgänge im Fach Wirtschaftsinformatik in den Bereichen Betriebssystem und Netzwerk, Excel, Access, Word und Power Point anhand externer, standardisierter Aufgabenstellungen.