Heinz Brunold, Dominik Habsburg-Lothringen und Max Brunold (von links) © Kurt Steinwender

Am Nationalfeiertag lud die econhydro Gmbh in den Kultursaal St. Georgen zur zweiten Informationsveranstaltung über das geplante Pumpspeicherkraftwerk St. Georgen auf der Koralpe. Die Betreiber der econhydro Gmbh betonten, „dass sie großen Wert auf eine Einbindung der Bevölkerung von Anfang an legen und nicht erst nach Vorliegen der Umweltverträglichkeitsprüfung, wie gesetzlich vorgesehen“.