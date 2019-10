Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 8. November findet bei der Freiwilligen Feuerwehr Frantschach-St. Gertraud die Neuwahl statt © Herbert Hollauf

Per E-Mail legte Thomas Eberhart überraschend „aus persönlichen Gründen“ seine Funktion als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Frantschach-St. Gertraud zurück. Der Lavanttaler zog zugleich auch einen Schlussstrich unter sein zwölfjähriges ehrenamtliches Engagement – und trat aus der Feuerwehr aus. „Das Schreiben hat mich total verwundert, denn es hat keine Anzeichen gegeben“, sagt Bürgermeister Günther Vallant, an den die Nachricht ebenso wie an Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Weisshaupt adressiert war. Ob es Konflikte in der Kameradschaft gegeben habe? „Darüber ist mir nichts bekannt. Unsere Zusammenarbeit war sehr kameradschaftlich. Er hatte die Zukunft im Fokus, das 100-Jahr-Jubiläum steht ins Haus.“