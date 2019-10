Sechs Kilometer werden auf der Pack in Fahrtrichtung Klagenfurt erneuert. 2020 ist die Fahrtrichtung Wien dran. In diesem Bereich müssen auch sieben Brücken saniert werden.

Auf der Pack ist Richtung Wien nur ein Fahrstreifen frei © Schmerlaib

Vor mittlerweile 37 Jahren wurde der Abschnitt der A2-Südautobahn zwischen Modriach und Bad St. Leonhard errichtet. Ein Teil der Autobahn wird in diesem Bereich schon seit Längerem einer aufwändigen Generalsanierung unterzogen. Zwischen Packsattel und Unterauerling – knapp nach der Raststation Pack (Oldtimer) – werden sechs Kilometer in Fahrtrichtung Klagenfurt heuer in drei Bauphasen erneuert.