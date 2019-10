Die Firma Edelstahldesign Josef Stürzenbecher in Wolfsberg will sich vergrößern. Errichtet wird derzeit eine 450 Quadratmeter große Lagerhalle mit Betonkernaktivierung.

Josef Stürzenbecher vor der neuen Halle, die sich in Bau befindet © Schmerlaib

Was als Ein-Mann-Betrieb in einer kleinen Werkstätte im Elternhaus begann, ist mittlerweile zu einer Firma mit mehr als 1000 Quadratmeter großen Produktionshallen mit zehn Mitarbeitern herangewachsen. Nun will sich die Firma Edelstahldesign Josef Stürzenbecher in der Weißenbachstraße bei Wolfsberg, die heuer das 20-jährige Firmenjubiläum feierte, noch weiter vergrößern. Eine beheizte Lagerhalle mit Betonkernaktivierung befindet sich derzeit in Bau.