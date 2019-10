Kleine Zeitung +

Zwei Fahrzeuge gestoppt Bankomat in Wolfsberger Einkaufszentrum gesprengt

Im Euco-Center in der Klagenfurterstraße in Wolfsberg wurde in der Nacht auf Freitag ein Bankomat gesprengt. Bei St. Andrä wurden Fahrzeuge gestoppt. Der Lenker eines dritten Fahrzeugs ins auf der Flucht.