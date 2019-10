Im Einkauszentrum in der Klagenfurterstraße ist in der Nacht auf Freitag ein Bankomat gesprengt worden. Eine Großfahndung läuft.

Das Einkaufszentrum ist großräumig abgesperrt © Georg Bachhiesl

Am Freitag gegen vier Uhr früh wurde in Wolfsberg ein Bankomat der BKS-Bank gesprengt. Das Gerät befindet sich im Einkaufszentrum in der Klagenfurter Straße. Die Ermittler sind vor Ort, eine Alarmfahndung nach den Tätern läuft. Es soll bereits erste Einvernahmen gegeben haben.