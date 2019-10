Im Euco-Center in der Klagenfurter Straße in Wolfsberg wurde in der Nacht auf Freitag ein Bankomat gesprengt. Bei St. Andrä wurden Fahrzeuge gestoppt. Der Lenker eines dritten Fahrzeugs ist auf der Flucht.

Bei Framrach wurden zwei Fahrzeuge gestoppt. Die Insassen werden einvernommen. Ein BMW-Lenker flüchtete vor der Polizei. Nach ihm wird gefahndet © (c) Markus Traussnig

In Wolfsberg wird derzeit nach den Tätern gefahndet, die in der Nacht einen Bankomaten der BKS-Bank beim Euco-Einkaufszentrum in der Klagenfurter Straße (B 70) gesprengt haben. Mittlerweile wurden südlich von Wolfsberg, im Bereich Framrach, zwei Fahrzeuge mit italienischem beziehungsweise deutschem Kennzeichen gestoppt, wie die Polizei bestätigt. Drei Insassen werden derzeit befragt. Ob sie tatsächlich im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist derzeit noch unklar. Auch deren genaue Identität ist noch nicht geklärt.

Der Lenker eines weiteren Fahrzeuges, eines dunklen BMW mit italienischem Kennzeichen, flüchtete vor der Polizei. "Mittlerweile kam ein Hinweis aus der Bevölkerung, dass jemand so ein Fahrzeug noch im Lavanttal gesehen hat", sagt Mario Nemetz, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten. Es wäre daher möglich, dass sich der Flüchtige noch in Kärnten befindet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer ein verdächtiges Fahrzeug sieht, soll den Notruf 133 wählen.

Sprengung

Gesprengt wurde der Bankomat kurz vor 4 Uhr früh. Da ging bei der Polizei der automatische Alarm der Bank ein. "Wir sind sofort hingefahren", sagt Klaus Trippold von der Polizeiinspektion Wolfsberg, der gemeinsam mit einem Kollegen als erster vor Ort war. Als die Beamten das Loch in der Wand der Bank sahen, reagierten sie sofort und forderten Verstärkung an. Eine Alarmfahndung nach den Tätern wurde eingeleitet, die nach wie vor läuft.

Großeinsatz

Da sich der Tatort in der Nähe einer Autobahnauffahrt befindet, wird auch in der Steiermark und an den Landesgrenzen kontrolliert. Sämtliche Streifen, die Experten des Landeskriminalamtes, das Einsatzkommando Cobra, Polizeihundeführer und der Hubschrauber des Innenministeriums stehen bei der Fahndung im Einsatz.

Wolfsberg: Bankomat bei Einkaufszentrum gesprengt

Teile durch die Luft geflogen

Sprengstoffkundige Organe haben den Tatort untersucht. Weitere Sprengsätze wurden nicht gefunden. Die Polizei geht aber davon aus, dass der Bankomat gesprengt und nicht mit einem Fahrzeug oder anderem Gerät aus der Verankerung gerissen wurde. Teile des Bankomaten sind meterweit durch die Luft geflogen. "Womit genau die Sprengung durchgeführt wurde, ist derzeit noch unklar", sagt Erich Korath vom Landeskriminalamt Kärnten. Mittlerweile wird die Spurensicherung durchgeführt.

+

Weißer Kastenwagen

Die Bilder aus den Überwachungskameras der Bank und des angrenzenden McDoland's-Restaurants wurden mittlerweile ausgewertet. Darauf zu sehen war ein weißer Kastenwagen, der in Richtung Süden davon fährt. "Wir meinen, dass er in Zusammenhang mit der Tat steht, weil er ungefähr zur Tatzeit mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war", sagt Nemetz.

Geschäfte sperren auf

Das Areal rund um das Einkaufszentrum war großräumig abgesperrt. Von der Sperre betroffen war allerdings nur der Parkplatz des Centers. Auf der B 70 kommt es zu keinen Verkehrsbehinderungen. Mit Ausnahme der Bankfiliale selbst haben alle Geschäfte im Einkaufszentrum heute wie gewohnt aufgesperrt. Auch der Bauernmarkt, der freitags dort stattfindet, ist geöffnet.

Fünfte Tat in Serie

Es ist bereits die fünfte derartige Tat in Kärnten und Osttirol seit Anfang Juni. Damals wurde in Arnoldstein ein Bankomat gesprengt, Ende Juni schlugen Unbekannte in Lendorf in Oberkärnten zu und rissen einen Bankomaten mit einem Gabelstapler aus der Verankerung. Anfang Juli wurde ein Bankomat in St. Jakob im Rosental gesprengt. Und auch in Osttirol flüchteten die Täter, nachdem sie im August in Nußdorf-Debant einen Bankomaten gesprengt hatten.

Ein Zusammenhang mit der Oberkärntner Tat dürfte aufgrund des Vorgehens eher ausgeschlossen sein. Dass die Sprengung in Wolfsberg mit den anderen Taten, bei denen ebenfalls Sprengsätze verwendet wurden, in Verbindung steht, kann aber nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt daher auch in diese Richtung.