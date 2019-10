Im Eucos-Center in der Klagenfurterstraße in Wolfsberg wurde in der Nacht auf Freitag ein Bankomat gesprengt. Eine Großfahndung nach den Tätern läuft.

Das Einkaufszentrum ist großräumig abgesperrt © Georg Bachhiesl

In der Nacht auf Freitag wurde in Wolfsberg ein Bankomat der BKS-Bank gesprengt. Das Gerät befand sich im Eucos-Center in der Klagenfurter Straße (B 70). Kurz vor vier Uhr früh ging der Alarm bei der Polizei ein. "Wir sind sofort im Rahmen unserer Streifentätigkeit hingefahren", sagt Klaus Trippold von der Polizeiinspektion Wolfsberg, der gemeinsam mit einem Kollegen als erster vor Ort war. Als die Beamten das Loch in der Wand der Bank sahen, reagierten sie sofort und forderten Verstärkung an. Eine Alarmfahndung nach den Tätern wurde eingeleitet, die nach wie vor läuft.