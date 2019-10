Facebook

Ab November werden die neuen Flächen beim „Eco Side“-Park in der Auenfischer Straße (roter Würfelbau in der Bildmitte) in Wolfsberg vermietet © Privat

Ab sofort stehen im Business-Park „Eco Side“ in der Auenfischer Straße in Wolfsberg neue Räumlichkeiten zur Verfügung. Die zusätzlichen Plätze, welche nach den neuesten energie- und brandschutztechnischen Ausführungen errichtet wurden, werden ab Anfang November zur Vermietung angeboten. Im bereits bestehenden Business-Park sind acht Firmen auf einer Fläche von 860 Quadratmetern untergebracht. Das Gesamtareal umfasst rund 3100 Quadratmeter. Ein Plus seien die gute Anbindungen an A2 und Innenstadt sowie ausreichend vorhandene Parkmöglichkeiten direkt am Areal.