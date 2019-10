Kleine Zeitung +

Weinebene, Klippitztörl, Koralpe Viel Geld fließt in den Lavanttaler Skigebieten in die Beschneiung

Weinebene und Klippitztörl investieren heuer in die Kunstschneeproduktion. Die Lavanttaler Skigebiete starten am 7. Dezember in die neue Saison.