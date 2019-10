Facebook

Die Landschaft „malt“ oft die schönsten Bilder. Marco Staubmann liebt das Spiel mit der Symmetrie © Staubmann

Der Wald: für eine an Mystik sowie Energie- und Krafttankstelle kaum zu überbieten, für andere eine profitable Einnahmequelle. Kaum ein anderes Naturdenkmal wird derzeit so stark diskutiert wie der Wald. Wesentlich dazu beigetragen hat die Kunstinstallation „For Forest“ im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt, die internationales Interesse weckte und noch bis 27. Oktober bestaunt werden kann.