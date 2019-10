Facebook

Siegfried Brudermann, Obmann Gerald Melcher und Schriftführerin Michaela Brudermann (von links) © Privat

Mit Faschingsbeginn am 11. 11. um 11.11 Uhr übernehmen in Lavamünd wieder die Narren das Ruder. Seit wenigen Tagen läuft der Kartenvorverkauf für die neun Faschingssitzungen der Narrenrunde Lavamünd an. „Wir haben heuer ein neues Büro für den Kartenvorverkauf eröffnet“, informiert Präsident Siegfried Brudermann. Die neue Vorverkaufsstelle befindet sich in den Räumlichkeiten des ehemalige Geschäftes „Blumen Silvia“ im Graf-Haus.