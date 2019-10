Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Um breitere Parkplätze am Weiher zu schaffen, werden die scharfkantigen Baumeinfassungen entfernt und durch schmalere Einfassungen mit runden Kanten ersetzt © Bettina Friedl

Am Montag sind am Weiher in Wolfsberg die Bagger aufgefahren, aufgrund von Bauarbeiten ist der halbe Parkplatz nicht benutzbar. „Nachdem es immer wieder Beschwerden wegen den scharfen Kanten bei den Baumeinfassungen gab, haben wir im Sommer zwei Baumumrandungen entfernt und durch ovale Umrandungen mit runden Kanten ersetzt. Bis Anfang nächster Woche werden auch die übrigen sechs Bauminseln und die Parkplätze sowie Teile des Gehweges neu asphaltiert“, so Straßenreferent Josef Steinkellner.