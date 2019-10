Unter dem Motto Verantwortung sucht die Kleine Zeitung Initiativen, die das Gemeinwohl stärken. Heute stellen wir die Aktion "1 piece each austria" vor, die vom Wolfsberger Klaus Ertl gegründet wurde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klaus Ertl (vorne), Gründer der Aktion „1 piece each austria“ © Privat

Der US-Amerikaner Joseph Cover gründete im Jahr 2017 aus Frust über den Müll an den Stränden Floridas in New Smyrna Beach die Non-Profit-Organisation „1 piece each“ (auf Deutsch: jeweils ein Stück). Seither treffen sich Anhänger der Aktion überall auf der Welt, um dem Müll den Kampf anzusagen. Bis ins Lavanttal reicht der Enthusiasmus, um die Schönheit der Natur zu erhalten.