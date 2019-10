Facebook

Walid Khalil hat die Pizzeria „Don Camillo“ übernommen © Privat

In der Pizzeria „Don Camillo“ in der St. Stefaner Straße in Wolfsberg wurde am Freitag zur Neueröffnung geladen. Neuer Pächter ist der gebürtige Kurde Walid Khalil, der davor im Kebap-Laden „Snabel“ in Wolfsberg und beim Kebap-Laden in Lavamünd gearbeitet hat. Walid Khalil steht selbst in der Küche, unterstützt wird er von vier Angestellten.