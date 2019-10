Facebook

Der Windpark auf der Handalm in der Steiermark wurde bereits realisiert © ENERGIE STEIERMARK,

Nun kommt Wind in die Sache. Erstmals im Bezirk Wolfsberg wurden zwei Windkraftanlagen behördlich genehmigt, nämlich in der Gemeinde Lavamünd (6,6 Megawatt-Anlage) und in St. Georgen (19,8 Megawatt). Laut dem zuständigen Referat für Umwelt, Energie und Naturschutz von Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) können weitere Informationen „aufgrund der Datenschutzverordnung“ nicht veröffentlicht werden. Auch die Windparkbezeichnung sei unter Verschluss. Es sei ausreichend, „dass die Megawatt bekannt gegeben werden“.