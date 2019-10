Kleine Zeitung +

Brüssel Eine knappe Million von der EU für Projekte im Lavanttal

Der Bad St. Leonharder Christian Gsodam ist seit 25 Jahren in der EU tätig. Die Kleine Zeitung traf ihn an seinem Arbeitsplatz in Brüssel. Für die Jahre 2014 bis 2020 wurden im Bezirk Wolfsberg 16 EU-finanzierte Leader-Projekte bewilligt