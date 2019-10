Die Lavanttaler Ballsaison wird am Samstag mit dem „Ball am Schloss“ eingeleitet. Hier ein Überblick über die weiteren Balltermine, die bereits fixiert wurden.

Das Tanzbein schwingen kann man am „Ball am Schloss“ in Wolfsberg © Privat

Jedes Jahr eröffnet der Ball am Schloss die Ballsaison im Lavanttal. Und noch eine Besonderheit wird der Veranstaltung, die am Samstag stattfindet, zuteil: Alle Lavanttaler Serviceclubs ziehen an einem Strang, denn mit dem Erlös der Eintrittskarten wird der Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel finanziert.