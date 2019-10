Facebook

Das Stift St. Paul möchte Gründe nur verpachten © Nunner

Der Verein Lavanttaler Wirtschaft lud am Montagabend zur Generalversammlung zum Reiterhof Stückler nach St. Margarethen. „Wirtschaft und Politik müssen an einem Strang ziehen. Nur so werden wir die Erfolgsgeschichte des Lavanttals weiterführen können“, verkündete Edwin Storfer bei seiner Wiederwahl als Obmann.