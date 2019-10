Personen waren nicht in Gefahr, das Gasthaus hatte am Sonntagabend bereits geschlossen.

Die Feuerwehren konnten die Flammen rasch löschen © Georg Bachhiesl

Zu einem Brand kam es am Sonntagabend aus bisher ungeklärter Ursache im Keller eines Gasthauses in Framrach in St. Andrä. Die Feuerwehren St. Andrä, Eitweg, Wolfsberg, Maria Rojach und Jakling wurden alarmiert.