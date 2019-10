Facebook

Ein BMW Cabrio wurde als gestohlen gemeldet © BMW, Sujetbild

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Samstag aus einer versperrten Garage in Wolfsberg einen versperrt abgestellten BMW 123d, Cabrio, schwarz lackiert, mit Tiroler Kennzeichen "LA" für die Zulassungsbehörde Landeck. So zumindest wurde die Polizei die Polizei über den Diebstahl informiert. Sofort haben die Beamten eine Fahndung eingeleitet. Bis der Fahrzeugbesitzer seinen Irrtum bemerkte. Wie er der Polizei mitteilte, habe er sein Cabrio am Vortag irrtümlich in der benachbarten Garage abgestellt.